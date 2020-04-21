全家影寫真　陳曉東居家隔離順勢晒技術

歌手陳曉東早前帶同妻女返北京時，要在當地酒店接受十四天隔離，「疫監」終於完成的他，在微博上載多張親自操刀的家居照，他留言：「#顏值才華互吹大賽#我的居家隔離攝影，把家人和寵物都拍了遍寫真！我的拍攝技術還行哇？」

陳曉東接受東網訪問，說已完成隔離及已返家，由於他所住的北京朝陽區有新冠肺炎確診個案，所以和家人留在家中，未有出外，並趁機大獻身手，他說：「之前買咗部相機，趁呢個時間可以同家人影吓相，記錄囡囡成長嘅片段，你會發現小朋友真係大得好快，透過相機捕捉佢哋有趣、古靈精怪嘅一面，影低作為父親眼中嘅囡囡成長日記。呢個疫情雖然令大家行動受阻，但都係一個機會，令大家好好珍惜同家人相聚。」

回想之前在酒店隔離，由於要跟妻女分房，獨自在酒店房中隔離的他，說除了不時消毒房間及抹地外，笑言向來少吃水果的他，為加強免疫能力亦有多吃水果。他說：「都係畀自己一個機會去沉澱吓自己，係一個好好訓練心態嘅機會。一有負面嘅諗法時，就會諗啲正面嘢，要同自己講『keep alive』。」