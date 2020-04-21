【霉足6年】謝文欣窮爆一餐餸分4日食

28歲歌手謝文欣在2013年加入星夢後遭投閒置散，六年來只出過兩首歌，更慘被菊梓喬、譚嘉儀爬頭，出歌無期令她意興闌珊，去年約滿後決意離開。而她早前簽約新公司，獲度身打造新歌，誓要強勢出擊。

謝文欣於2013年加盟星夢娛樂，但一直不受重用，只獲安排主持工作及劇集奀茄角色，等足五年才以「新人」姿態出首支派台歌，被網民笑稱「永遠的新人」。正當她以為終於圓夢做歌手，可惜後繼無力，再坐冷板櫈一年。曾定下30歲Deadline的她發現時間無多，去年約滿後毅然離開，眼見比她遲入公司的歌手菊梓喬、譚嘉儀都陸續出碟，她坦言心情難免失落：「當然有唔開心，望住個個都有歌出，心情係有啲複雜。但覺得自己仍需努力，好多方面都比唔上其他人。（目標做星夢一姐？）嘩！好遙遠，諗都冇諗過。」

多年來工作量少之又少，人工亦只夠養活自己，她自爆曾有半年拎唔出家用，令她慚愧不已，更自言「做人好失敗」，她說：「我成28歲人，有半年連家用都畀唔到屋企，對我媽咪真係好愧疚，要佢成日擔心我，仲要問翻我轉頭我夠唔夠錢使？我自己住要交租，平時真係要慳到盡，買一次餸煮四次食，四日食一樣嘅嘢。」

早前她正式落實加入新公司天盟娛樂，成為天堂鳥、BINGO的師妹，重新出發！近日將推出加入新公司後的第一首新歌《偶像傳奇》，由全新班底度身打造，更邀來金牌監製伍樂城，一改以往慘情曲風，而靈感則來自她的追星經歷，事關她瘋狂迷戀偶像黃凱芹：「前年我出歌嗰時個人好冇信心，但我聽黃凱芹嘅歌，從而有番啲自信，自此就好鍾意佢。上年我專誠去清遠睇佢演唱會，我仲膽粗粗入後台送花，佢竟然話聽過我唱歌，真係畢生難忘！」

此外，自嘲手腳唔協調的她，揚言希望向師姐Bingo學習，挑戰做唱跳歌手：「Bingo跳舞好犀利，好想跟佢哋學吓。之前我同天堂鳥拍片玩跳舞，但係喺佢哋隔籬顯得我手腳勁僵硬，成件事變到好滑稽。」