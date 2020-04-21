陳光耀同J小姐冇生女　楊斯雅爆婚書係P圖？

「性女」楊斯雅被爆搶人夫，當事人有咩講呢？楊斯雅與陳光耀（Samuel）接受東網訪問，就爆出另一版本！

楊斯雅指「老公」陳光耀2012年的確與J小姐結婚，但同年Samuel已搞離婚，並單方面找律師簽約，原本以為一切律師會搞掂，直至2017年她與Samuel入紙結婚，才發現Samuel仍是已婚，之後兩人找當年搞手續的律師，對方竟說「忘記遞上法庭」，由於J小姐有情緒問題兼有自殺傾向，離婚一事至今仍拖拖拉拉，而Samuel亦一直有跟對方聯絡。至於J小姐提供的結婚證書，上面寫明結婚日子為2017年，對此Cindy表示：「可以係P圖。」並澄清Samuel跟J小姐沒有女兒，自己絕對信任「老公」。

至於陳光耀接受訪問時，跟Cindy說法一致，並指由2017年搞離婚至今：「因為2017年年尾搞，律師話要分居一、兩年，舊年遇正社會運動再加疫情，我本身已經簽咗字，早前亦畀咗五位數字贍養費，J小姐話聽日都會上律師樓簽，唔知最後會唔會做。（J小姐提供咗一張2017年嘅結婚證書？）我唔知佢整出嚟。（仲有一張你哋同一個小女孩合照？）係佢親戚嘅小朋友，我同佢冇小朋友。」