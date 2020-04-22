邵珮詩收埋「書蟲」男友4年　林浩文唔怕聽閒話

現年28歲的無綫藝人林浩文（Oman）由舞蹈藝員開始做起，屋邨長大的他，憑自己的努力奮鬥多年，由社區中心跳到無綫舞蹈員，再跳到演唱會舞台，之後一次活動，被前無綫監製潘嘉德邀請做特約演員，及後入讀訓練班邊學邊演，幸而獲《愛．回家之開心速遞》監製賞職，擔任劇中阿叢「書蟲」一角。

合資六位數做老闆

不過，Oman深明跳舞生涯短暫，故除了當演員外，鍾情藝術的他，一個月前以六位數字多人的血汗錢，於新蒲崗開了一間party room，6000呎地方內，有多個不同的function room租給客人拍攝、跳舞、開會用，更有教整咖啡的小角及紋身小店等等，全都是藝術範疇。Oman謂：「呢度租金合理，喺呢個時候先可以依家嘅租金接手，都想推動吓香港藝術文化，遲啲可以都希望同政府合作本地藝術工作，自己亦有同一班志同道合嘅圈內朋友一齊搞製作公司，拍啲搞笑片，發放正能量。」

與富家女港姐冠軍拍拖

Oman是一個努力又踏實的後生仔，對於感情事，他向來低調，其實早已暗地裏有一位拍拖四年、家底豐厚的港姐冠軍女友邵珮詩。入行後一直被標籤為富家女，之前，二人曾被本報拍得甜蜜行超市，不過事後邵珮詩只以「圈外男友」來形容Oman，對此，Oman坦言沒有不開心，更大方讚女友謂：「可能佢想保護我啦！當時我都只係dancer，未係正式圈中人，而且感情事係兩個人嘅事，唔係好想講太多。」

調節心態：「把口生喺人哋度」

Oman出身普通家庭，父母都要出外工作，有段時期，父親因受傷，母親要支撐家庭，更要親戚接濟，問他有否因女友家底厚而自卑時，他坦言：「同一個人相處或者同一個人拍拖，唔係因為佢喺社會嘅高低而喺埋一齊，（怕唔怕人哋有閒言閒語？）呢啲自己控制唔到，我覺得兩個人係鍾意大家，唔應該有權力或金錢嘅嘢掛鈎，而且把口生喺人哋度，只可以做嘅係調節自己嘅心態。（唔會因大家背景有距離而自卑？）唔會，你見佢都好平民化，唔係一定要用名牌，佢亦明白每一個人有自己嘅難處，就算窮人有窮人嘅苦，有錢人亦有有錢人嘅苦，只不過每個人嘅苦唔一樣，呢樣嘢係我哋都明白嘅！」問到Oman喜歡邵珮詩甚麼時，他即收起正經笑笑口謂：「鍾意佢夠傻、可愛，當大家望見大家就係嗰種感覺，愛係講唔出嘅，大家相處好舒服。」Oman又坦言沒有想過要公開戀情，圈中有不少朋友知，但二人亦有大家的共識。