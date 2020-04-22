東方日報C1：蔡嘉欣「放監」行山辣火頭

「惹火港姐」蔡嘉欣完成14天自我隔離後，相約家人行山享家庭樂，在社交網分享花絮時因一句「感謝疫情」引來大批網民圍插。在網民連番「發炮」下，自知失言的她終於「跪低」公開道歉：「我講嘢冇經大腦！」

去年參選港姐被視為大熱門的蔡嘉欣，向來有「惹火港姐」之稱，參選期間是非多多，包括被指隱瞞大腿有紋身、開設的韓國時裝店賣內地貨等，雖然最終三甲不入，但人氣不減，更是同屆中最快獲無綫安排工作的佳麗。

被咒全家中招

早前因節目《姊妹淘》主持李君妍的姐姐確診新冠肺炎，有份主持同節目的蔡嘉欣立刻自發性居家隔離14日。日前終於坐完「疫監」，她即偕家人行山舒展身心，並分享多張穿Sports Bra襯緊身褲的郊遊照，大晒纖腰及長腿，惟留言卻觸動網民神經。蔡嘉欣留言表示：「感謝疫情，喚醒了我們家沉睡多年的運動基因，咁多年嚟從未同屋企人行過山，不過為了響應政府的限聚令，我哋5人家庭，每次只能4人出動，繼上星期，佢哋4個自私行，今日終於成功賣甩我家姐，不過我覺得作為阿妹， 下次都係尊重敬畏家姐。好，下次讓番個位畀你，我？都係#netflixandchill好了 #阿妹累了 #真心累死 #搞唔掂」。

就是一句「感謝疫情」，她立刻被網民圍插，直斥她在疫情嚴峻時期，竟然反過來「感謝」：「死咗咁多人， 仲要感謝呢個疫情？就係因為喚醒你做運動？ Like唔係咁呃的吧」、「你作為公眾人物唔鼓勵人Stay Home，仲 感謝疫情畀你去行山，冇品定冇腦」、「係針未拮到肉，未有你身邊人確診然後死，有啲說話睇你仲講唔講得出？」有網民更放狠話：「等你全家中晒肺炎，睇吓你仲多唔多謝呢個疫情！」不過亦有不少人替她「補鑊」講好話，指她只是認為凡事有好有壞，在消極中正面感恩，安撫其他人毋須過分解讀。

誤用性暗示字眼

另外，有網民質問蔡嘉欣為何用「#Netflixandchill」一詞，她回覆：「我意思係喺屋企Chill（放鬆）住睇Netflix，你諗緊咩先？你們不要心邪！」網民即插她英文差卻拋書包，因該網絡用語含有「想發生性關係」的意思。

面對群情洶湧，蔡嘉欣終於意識到失言，隨後把貼文的「感謝疫情」字 眼改成「這段日子」，並多次留言道歉：「我認錯，我冇腦，我唔應該用『感 謝』兩字，令大家曲解了。」

她昨日回覆本報時說：「我會深切反省，冇諗 過個留言會引起咁大回響，我嘅原意唔係咁，令到大家有Hard Feeling真係 唔好意思。我承認今次說話冇經大腦，以後一定會更加小心自己嘅用詞。」

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