「細龍太」陳偉琪(Vicky)早前是非纏身,涉醉駕又被爆破戒飲酒。經歷過小風波嘅佢,留喺屋企用豎琴彈奏張國榮經典歌曲《追》時,一度感觸!

片中嘅佢戰鬥格上陣,穿上藍色吊帶低胸裙,化行妝,Full Gear上陣!彈彈吓時見佢「變面」,強忍淚水,百般滋味在心頭嘅樣!原來佢想感謝父母一直無條件支持,憑歌寄意:「當我在客廳練琴,爸爸媽媽都各自坐著(着)做自己的事情,但怎麼這個時候我卻特別地被歌詞打動?Dedicated to my lovely and supportive parents. Love you always.(獻給我可愛又支持我的父母,永遠愛你們)」