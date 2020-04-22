目測超過五千呎！李蘊豪宅曝光　花園大到種樹

藝人李蘊（Renee）於2015年下嫁金融才俊羅章冠，為老公先後誕下一對仔女，婚後Renee差不多絕迹幕前，只係間中出席活動，移居廣州專心相夫教子，不過就仍然活躍於社交平台，更為一對兒女開社交網分享幸福日常，一家四口樂也融融，成為闊太嘅Renee，唔單止唔使做，仲愈住愈豪！

最近佢似乎搬咗入廣州某複式別墅，以照片所見，目測超過5000呎！疫情關係，育有一對仔女嘅佢都日日Stay Home安全至上，但話晒Renee只係28歲，連佢自己社交網簡介都話自己係媽媽但有一顆少女心，所以Renee經常喺豪宅內自拍，而令豪宅意外曝光。大廚房、大前後花園、大衣帽間、超高樓底客廳及落地大玻璃，呢啲已經係碎料，最勁嘅係Renee豪宅後園種有羅漢松，真係大到樹都種埋！而羅漢松身價都唔算平，如果靚品種隨時索價3萬以上。

Renee雖然成為一對仔女之母，但身形仍然keep得好好，佢每日10點鐘都會喺豪宅內跳舞做運動，keep靚副偈，作為一名闊太，當然要出得廳堂入得廚房，佢成日都會同網友分享烹飪影片，還有化行妝着晒靚衫搵老公做龍友，呢啲生活連網友都大叫羨慕！