GaGa抗疫騷成功舉辦　中外賑災騷全紀錄

由美國百變天后Lady GaGa與世界衞生組織(WHO)、Global Citizen合作的8小時馬拉松式慈善抗疫騷《One World: Together At Home》日前已圓滿舉行,令人即時想起過往中外演藝界舉辦的同類型經典籌款騷。所謂一方有難,八方支援!

Live Aid(1985年7月13日)

如果說《胡士托音樂節》(Woodstock)是60年代最經典音樂節的話,那1985年在英美舉行的埃塞俄比亞飢民籌款的群星慈善騷《Live Aid》就絕對是80年代最經典的賑災騷!《Live Aid》由英國兩大紅歌手Bob Geldof與Midge Ure發起,他們除了創作群星合唱的經典籌款歌《Do They Know It's Christmas?》之外,亦舉辦了籌款騷。《Live Aid》分別同日在英國倫敦與美國費城舉行,由於兩個騷出動了歐美多位紅歌手及樂隊包括麥當娜(Madonna)、U2、卜戴倫(Bob Dylan)、Queen、Dire Straits與保羅麥卡尼(Paul McCartney)等參與演出,共吸引了16萬多名樂迷到場支持。其中苛英國搖滾樂隊Queen的表演部分,更成為而英國著名男歌手菲哥連斯(Phil Collins)成為唯一一位參與兩地賑災騷的歌手!他在英國表演完之後即時乘直升機飛抵機場再轉乘飛機趕及在美國演出。

Live 8(2005年7月2日與7月6日)

Bob Geldof與Midge Ure繼《Live Aid》空前成功後,20年後再搞另一慈善騷《Live 8》!不過今次並非為埃塞俄比亞飢民籌款而是滅貧,由於當時正值第31屆G8高峰會舉行,大會希望透過演唱會來向世界各國領導人施壓,目的是減免世界最貧窮國家的負債、提高和改善援助。比起《Live Aid》,今次演唱會規模更大!除了在英國之外,亦在法國、意大利、費城、南非與俄羅斯等地舉行。有超過1千名歌手參與演出。

America: A Tribute to Heroes(2001年9月21日)

除了為第三世界籌款之外,美國紅星於紐約9.11恐襲事件慘劇發生後亦舉行過兩個大型籌款活動。首個就是美國四大電視頻道霍士(Fox)、美國廣播公司(ABC)、全國廣播公司(NBC)與哥倫比亞廣播公司(CBS)合辦的《America: A Tribute to Heroes》電視馬拉松籌款晚會。荷里活影星佐治古尼(George Clooney)任統籌,邀請荷里活歌影視界巨星參與。他們除了唱歌及演說之餘亦幫手接聽善款電話。結果為9.11事件的受害者與家人等籌得巨額金錢。而1個月之後,英國樂壇巨星保羅麥卡尼(Paul McCartney)亦舉辦一個名為《The Concert for New York City 》的群星演唱會。與GaGa日前舉辦的抗疫騷一樣,就是演唱會志不在籌錢而是向在9.11恐襲事件中的消防員及警員及死傷者致敬。當年個致敬騷陣容鼎盛,除了保羅之外,「英國幫」The Who、大衛寶兒(David Bowie)、滾石樂隊(Rolling Stones)與「美國幫」Destiny's Child、Backstreet Boys與Billy Joel等都有參與演出。

Concert for Diana(2007年7月1日)

為慶祝已故戴安娜王妃(Princess Diana)46歲生日的慈善騷《Concert for Diana》由戴妃兩子威廉王子與哈利王子合辦,並在英國溫布萊球場舉行。演唱會除了慶祝亡母生日之外亦紀念她離世10周年,而門票所有收入捐作戴妃成立的慈善基金。

賑災騷 香港演藝界一呼百應

歌神許冠傑(Sam)早前為香港人打氣而搞咗個免費騷惹來讚賞,查實早於70年代香港已開始搞「賑災騷」,72年6月香港發生雨災導致「冧山泥」釀成慘劇,「六一八水災」發生後,香港各界紛紛發起捐款賑災活動。慘劇發生6日後,TVB發起長達12小時的賑災義演節目《賑災慈善表演大會》開創先河,成為香港電視史上首個馬拉松式直播籌款活動。當時邀請當紅的名人紅星包括李小龍、任劍輝、白雪仙及新馬師等在節目演出及亮相。結果籌得900萬港元!

之後最經典的馬拉松式慈善騷就要數到1991年為華東水災災民籌款的《忘我大匯演》。而《忘》更衍生出群星籌款電影《豪門夜宴》。03年沙士期間香港演藝人協會亦舉辦了近6小時的《1:99音樂會》,眾多紅星落力演出籌款。此外,還有2008年為汶川大地震舉辦的賑災騷《演藝界512關愛行動大匯演》。而2011年4月,香港演藝人協會舉辦《愛心無國界311燭光晚會》為311日本大地震慘劇的受害人士籌款。除了中港台歌手演出之外,日本紅歌手如翁倩玉與中村雅俊等亦有參與。