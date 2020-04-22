歌迷會被指經營手法有問題 林俊傑：不實指控

林俊杰歌迷會「林距離」突然被指在大陸經營手法有問題。

新加坡歌手林俊杰（JJ）突然被大陸網民指歌迷會「林距離」在當地經營手法有問題，8年至少吸金4億新台幣（逾1億港元），連粉絲繳交的會費都進到執行經理人的私人帳戶。

有報道指大陸某論壇上出現一篇以「林俊傑以個人帳戶收粉絲會員費億元以上是否違規經營」為題的文章，其中疑點包括粉絲入會費款項匯入私人帳戶。

據悉大陸歌迷要加入官方歌迷會，要先繳交入會費，合計近約2千新台幣（約515港元），以會員人數超過3萬人來算，一年至少可進帳5,500萬（約1,400萬港元），所以成立8年，估計已有最少4億新台幣。

而一般歌迷會收會費，都會以歌迷會名義開設帳戶，但「林距離」被指所得的費用直接匯入執行經理人私人帳戶，被質疑有逃稅之嫌。

對於被網民抹黑，林俊傑工作室回應表示「林距離」成立以來，一直致力回饋所有喜愛林俊傑的粉絲，付出的都是以回饋粉絲為中心，絕對沒有存在「營利」的目的，對於網路上不實指控也將保留法律追訴權。而「林距離」也發聲明否認有關傳言，表示將採取一切必要的法律行動維權。