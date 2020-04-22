「蝙蝠俠」韋基馬出自傳爆買私人飛機喪追安祖蓮娜

曾主演過「蝙蝠俠」的荷里活著名男星韋基馬（Val Kilmer）最近推出自傳《I'm Your Huckleberry》，在自傳中60歲的韋自爆曾暗戀性感女神安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）！

他表示與安祖蓮娜2004年拍攝《亞歷山大帝》（Alexander）前已暗戀她，並熱切期待可以在片中與飾演王后的她咀嘴。而他更表示曾送她一架「灣流」（Gulfstream）私人飛機，並在機尾油上V+J（即二人名字縮寫）字樣來討好她！但二人拍罷《阿》之後，安祖蓮娜好快就與新片《史密夫決戰史密妻》（Mrs And Mrs Smith）男拍檔畢彼特（Brad Pitt）搭上！雖然最終溝女失敗，但韋基馬在書中表示二人成為好朋友。

韋基馬的情史出名多籮籮，曾先後與多位女星包括雪兒（Cher）、雲露娜維特（Winona Ryder）、「美人魚」戴露漢娜（Daryl Hannah）與超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）等拍過拖，88年韋基馬與女星Joanne Whalley結婚，二人育有一子一女，但最終離婚收場！早前韋基馬受訪時就呻有20年冇拍過拖！