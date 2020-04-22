陳欣妍被迫玩飛索　嚇到眼淚鼻涕一齊流

由「Double S」沈殷怡（Shirley Sham）和陳欣妍（Shirley Chan）主持ViuTV真人騷《美女郊遊遊》，早前穿上比堅尼行山製作宣傳片引來極大回響，好多人鬧有傷風化，但係又要鬧又要睇！昨晚播出的一集講到兩人去到東龍島玩大玩飛索，嚇到陳欣妍淚灑當場！

Double S先由西貢碼頭出發，坐船去到橫洲欣賞「海上宮殿」，當日天氣炎熱，沈殷怡以背心上陣，露出小蠻腰，反而陳欣妍就包到冚！到達東龍島玩飛索時，向來大膽的沈殷怡順利完成挑戰，不過陳欣妍就嚇到喊，她說：「我覺得好恐佈，恐佈點係呢個係一個峽谷，我會幻想喺中途跌咗落去，隔離又係海，我最驚嘅嘢集合晒一齊。」

陳欣妍就堅決唔玩：「我唔玩，我真係唔玩！」但有工作人員向陳欣妍說：「我知你畏高，但我哋又唔係好關心呢件事，我係理解你畏高，我都好相信，我知你好驚，但我哋關心成件事係你能唔能夠突破到自己。」陳欣妍於是在工作人員鼓勵下，終於肯扣上安全帶和戴上安全帽，但她仍然表現得唔情願：「點解日日都要玩呢啲嘢啫？」

站在崖邊嘅陳欣妍，遲遲不肯踏出第一步，她表現得非常害怕並且捉住工作人員的腳表示：「我唔得呀，你唔好逼我啦！」之後更喊到鼻涕直流：「你畀我上返去啦！如果好似Angry Bird咁彈咗出去咁點算呀？」導演見陳欣妍未能克服自己的心理障礙，只好找來團友阿Dee（何啟華）擔任陳欣妍的替身，代她玩飛索飛過對面，陳欣妍先再次露出笑容，更為阿Dee打氣，至於阿Dee的獎勵就是有得攬沈殷怡。