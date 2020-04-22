Sulli具荷拉離世打擊大　希澈唔留戀做藝人

韓團f(x)的25歲前成員Sulli與KARA前成員具荷拉多年飽受網上惡評困擾，生前同樣患嚴重抑鬱症，兩人先後於去年10月及11月自殺離世，令好友男團Super Junior成員金希澈大受打擊，日前他在自己主持的節目《77億的愛情》中表示最令他生氣，是外界刻意利用男女性別作攻擊：「男嘅就會對佢哋講咗一啲性騷擾嘅說話，女嘅就會話佢哋侮辱咗女性，依家兩個人都走咗，兩個性別嘅人就會互相怪責，話係對方嘅錯，導致兩位好友離去。」

事後有記者就希澈在節目中的發言發表不同觀點，並就Sulli生前經常唔戴Bra受到惡評進行分析。昨晚金希澈發長文針對有記者以此大造文章，直斥對方明明甚麼也不知道，卻為出名，利用兩位死者作武器，怒轟對方這行為像狗，他又坦言去年送走兩位好友後，自己對演藝界也沒甚麼留戀：「原本想一輩子當藝人的我，向公司表示想休息幾個月或幾年，因為心理上很難承受，找了好幾個地方進行心理諮詢。」他還坦言現在對他來說，可以當藝人的話就當，不當也行。