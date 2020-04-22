森美自爆曾丟低老婆　講到明嫁女禮金

藝人森美日前擔任網上平台節目嘉賓，本是DJ出身的他口才了得外，更創作了「郵差叔叔送信純熟迅速送出」這句急口令。在廣播界打滾多年，當被問到如要提攜新人，他坦言：「咬字比急才重要，一個人講嘢字正腔圓，等於我聽佢講嘢聽得辛唔辛苦，如果令我聽得辛苦，無論佢講嘢幾叻，聽落都會周身唔聚財。我係好怕好多懶音嘅人。」森美拒絕懶音，所以他說話咬字也會分外着重是否清晰，不過原來他也有死穴，就是麥浚龍（Juno）：「我成日講唔到佢個名，每次播佢嘅歌，我就會講咗『麥重輪』。」

森美對於家人也是公認的好老公、好爸爸，不過他在節目中剖白，過去曾試過丟低太太：「試過搭的士，一落車就閂埋度門，然後先發現漏咗老婆，其實主要係因為順手，佢畀緊錢又未落車，咁我就好順手閂門，點知閂完先知出事。」幸好太太未有怪責，森美更笑言，老婆跟電話不同，他說：「電話漏低咗唔會返嚟，但老婆點都會返嚟。」

森美對於一對子女亦甚為愛錫，問到可有幻想將來愛女出嫁的情況，他只會想到：「開心，有禮金！」他解釋道：「因為唔捨得唔係依家，以前已經唔捨得過，就係佢進入青春期時，佢覺得老竇係一個核突嘅中佬，所以佢已經走咗，佢已經屬於另一個男人，所以我一定會問佢攞禮金。」