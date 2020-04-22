胡鴻鈞唔覆機！許廷鏗認少聯絡：等緊佢

歌手許廷鏗（Alfred）到電台宣傳新歌《無力感》，問到可有叫與傳不和的胡鴻鈞（Hubert）聽新歌？他表示：「我有send畀好多朋友，佢都唔例外，我哋確實近排都真係少聯絡，不過我都有少少唔好意思嘅，我同蔡思貝都真係唔太認識，但佢又好似成日要答我啲嘢。」他又笑言自己只是「讀者鏗」：「如果佢哋有進一步發展，我都係讀者，食花生睇呢件事發生。」

問到有傳他與Hubert因蔡思貝而反面？他就謂：「唔覺得反面，佢有message我，佢話工作上有啲嘢要處理先，之後會搵我，之前鄧小巧、林欣彤音樂會我都見唔到佢，呢排真係少聯絡。」問到可是嬲對方有異性冇人性？他笑言：「唔會咁講，我身為讀者都期望佢有個說法話番畀我知，等我唔好蒙在鼓裏，不過佢少覆。（你冇問佢？）我有message佢，但佢真係少啲覆。」問到對方少覆他？他坦言：「係呀，我明大家有大家工作麻煩，但失聯係會令人擔心。（你哋對上一次聯絡係幾時？）唔記得啦，但呢行係好易大家有段時間想處理自己情緒先，但之後都會搵番，所以等緊佢回覆。」講到有指兩人半年已沒聚會，問到之後可會約出來？他表示：「呢段時間非必要都唔會出嚟。」

而講到他新歌宣傳相「露肉」，他笑言：「係個新挑戰，今次就露膊，唔知點解大家咁多emoji，Joyce（鄭欣宜）send咗個雨雲emoji，好似挑撥大家想叫我再露低啲，但夠啦，有個意味就得，無力感係講大家赤裸面對自己情緒，呢段時間大家都有無力感，但大家一齊向前行。（網友笑你身材？）有咩？不過身形線條不嬲唔係我強項。（遲啲再多啲性感嘢睇？）夠皮啦。」他又講到MV有張振朗的姪仔演出其童年，笑言自己小時候都是肥仔，又大讚對方演技好：「可能大個係影帝或張振朗。」