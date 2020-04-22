湊B開工遲到　羅仲謙等半年再追B

藝人羅仲謙於中環為無綫劇《陀槍師姐2020》開工，數十位傳媒到場，他指「小珍珠」比預產期早十幾、廿日出世：「我哋都要聽從醫生嘅建議開刀，B女唔足六磅，外母覺得成粒珍珠咁。」對於楊卓娜指BB似謙謙，他謂：「我覺得似家姐同爸爸多啲。（都應該好靚女喎！）依家唔可以咁講，唔靚、好醜同係臭臭豬嚟嘅。」

謙謙指小珍珠出生當日，他帶齊攝錄機、相機，同埋有親自剪臍帶：「姑娘仲問我，得唔得㗎？！我就話當拍劇咁咋，唔驚嘅，當囡囡出世，我抱起佢時，佢個身仲有啲血同液體，個刻好感動，乜都值得，亦都要好多謝麻醉師，佢做完嘢都有幫我哋影相同拍片，因為我一個人真係做唔到咁多嘢，影咗好多相，我哋小時候冇做，依家可以儲嚟記錄。」

謙謙指楊怡有餵人奶以及奶粉，他亦開始落手湊B。問到會否擺滿月酒？他謂：「要睇疫情而定，阿怡性格都係想屋企人食餐飯，我依家開工都會心掛掛，今日返工遲到，睇個女食奶，本來想留一分鐘，點知留咗成五分鐘，依家個女收緊水，日日都唔同樣。」問到會否再追B？他謂：「我會聽從醫生吩咐，半年至九個月啦！今次生B開刀，啲期本身度好，成個生產過程幾順利，而我會繼續開工至年尾，中間可能有一個月時間休息，到時會更加落手落腳去湊。」謙謙透露楊怡會先做兩、三個月全職媽咪，楊怡指想養好身體後，會再出來拍劇。問到BB改名未？他謂：「未，交由長輩決定。」