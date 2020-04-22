蔡思貝出敏感Post　步李佳芯被雪後塵？

無綫花旦蔡思貝近年備受力捧，可是她在「721事件」九個月這個日子出了敏感Post，立即惹來網民熱議。

她在6天前上載了一張在石塘咀園景山拍外景的照片，相中她朝天指向有「721」字眼的路牌，留言還寫：「張景山咋嘛！（劇中張振朗飾張景山）」已引來無數網民留言問她是否表明政治立場。昨日（21日），她又出Post寫道：「有些事情，不是說放下就能放下，有些經歷，不是說忘記就能忘記。」很多網民對號入座留言問她是否跟政治混為一談，有網民更指思貝的言論，隨時令她變成李佳芯被雪翻版。

據知，無綫得悉事件後已第一時間向思貝了解，因為早前已向旗下藝人講明禁止在社交網發表政治言論。思貝即向公司解畫，這些Post都是為劇集《機場特警》宣傳而有感而發；至於石塘咀的照片只是拍外景時拍攝，純粹巧合而已。

思貝接受東網訪問，對於這些Post被指有弦外之音，她以短訊回覆說：「這段時間一直忙於拍攝《踩過界II》，一有時間就會在社交平台為《機場特警》出post宣傳，盡量記錄每一集的看後感。」

她續說：「劇中我飾演的辛仔一直對於哥哥淹死的事情耿耿於懷，剛巧這幾集就有交代辛仔這種情緒和思念，所以我就寫下看後感。希望大家繼續支持《機場特警》。」對於相片引來的誤解，她則說：「其實兩張相同說明不是同一日，只是有報道混為一談。」

據了解，除了《機場特警》外，她手頭上還有《使徒行者3》尚未播出。