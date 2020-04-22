仲未走出情傷？鍾舒漫「抑鬱」抖足一年

歌手鍾舒漫自爆去年因處理私人問題而公司請假，坦言當時身心狀態陷於低谷，甚至懷疑有抑鬱傾向，幸獲家人朋友陪伴度過難關，現時雖然煩腦仍存在，但已不會被影響到， 等疫情過後便全面復工！

鍾舒漫（Sherman）去年工作放慢，全年只有年底推出的國語歌曲《Over You》，她自爆去年因要處理一些私人問題而向公司請假：「每個人去到某個階段需要休息整頓吓自己，上年我成個人喺身心方面跌咗落嚟，覺得唔可以再做嘢，情況可能會更差！最後整年都喺Relax啲嘅狀態做自己嘢，得着好大。」至於問題是否已處理？她說：「唔係一時間可以完全斷尾，但一路路好緊。（關家人事？還是健康定有心事？）有機會再同大家講，係好多嘢加埋，其實個煩惱仲存在緊，但一定會處理到！」

夢想結婚生仔

Sherman坦言由2018年底已被問題影響到情緒，當時更懷疑有抑鬱傾向：「不過我個人偏向正面，所以點衰都唔會好Depressed。」又指獲妹妹鍾舒祺、朋友陪伴度過難關，問到是否關情傷事？Sherman即有點支吾以對，然後才笑說：「好難講！一個人生係立體，有感情、工作、家庭同朋友。（之前有拍拖？）我冇講呀！哈哈。」講到被妹妹爬頭結婚，現時單身的她透露父母有催婚：「我又冇好大壓力，我係一定會結婚同生小朋友，係我其中一個夢想。」

問到現時是否全面復工？Sherman指要視乎實際情況：「都叫做休息夠，但幾時全面做嘢都要睇香港嘅狀況，我都預咗有啲Project喺今年要搞。」除了正收集新的音樂Demo，她亦不時拍片教煮食，又隨教會上門派飯及口罩：「令我有好深感受，唔再有物質上嘅追求，如果我有多餘錢，不如將啲錢畀香港有住屋問題嘅人！」