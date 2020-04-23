【停人工受孕】鍾麗緹同老公密密造人

現居北京的鍾麗緹與張倫碩受疫情影響，不少工作叫停，與兩位女兒及張碩倫父母日日留家避「炎」，如非必要，他們盡量不外出。一家六口除了每日齊做運動外，還一齊煮健康美食。

停止人工受孕

鍾麗緹表示鑽研了不少增強抵抗力的食物：「以前太忙，依家用呢段時間學新嘢，例如跳舞同彈琴，老公就同阿女鬥舞，仲會將短片放上網。我每日會留意最新疫情資訊，從而吸收正確資料，同家人、朋友分享。疫情對全球影響好大，令我學識感恩同珍惜，好似老公自從18歲後，未試過咁長時間同老爺奶奶住，大家都好珍惜。」

提到張倫碩是家中獨子，49歲鍾麗緹之前無懼做高齡產婦，接受人工受孕，但最終未有成果。問到是否繼續進行人工受孕？她說：「停咗，之前打賀爾蒙針，打到個人肥咗好多，依家改食中藥調理身體。」問到會否擔心疫情而減少造人？她笑言：「哈哈哈，冇做少到，順其自然。」

擔心確診好友

她又透露在倫敦做心理醫生的好朋友最近確診，對方竟依然照飲烈酒：「佢有發燒，有成5、6日，覺得好攰，不過佢仲飲Vodka，話可以殺菌，梗係唔可以飲啦！真係好擔心，希望佢快啲康復。」