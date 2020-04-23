同金剛冇可能復合　梁云菲開Live：不想生小孩

剛和藝人金剛分手的台灣「國光女神」梁云菲昨晚在instagram直播，歡迎網民隨意發問。身穿性感吊帶睡衣上陣的她被網民追問和金剛分手一事，雖然她說不想多談，但仍盡量滿足網民要求回應，全程表現開朗，未有將分手的傷感流露於面上，但因鼻敏感常在鏡頭前抹鼻涕。

梁云菲聲稱分手因積累小磨擦而成：「分手有很多不一樣的理由去構成，是小問題加起來，不一定要有很大的理由比方說吸毒、劈腿，可能是突然覺得『他為甚麼會這樣跟我說話？』，扣一分；『為甚麼他的價值觀跟我不一樣？」，扣兩分，就這樣加起來。」

網友問會否復合？她想了數秒然後回答：「如果是這輩子的話，是不可能。（有否因跟金剛分手而哭？）不想說太多，不想被說是『消費』對方。」又承認分手後的心情算是平靜，因為不想表現脆弱。

梁云菲說在每段感情中，覺得最成功的地方，是另一半會因為自己而作出改變：「哪怕只是改變一點點，也算是成功。我沒法接受分開之後，要用不同的說話去攻擊，我非常不喜歡，這是不成熟的，畢竟大家都相愛過。如我認定的話，一定付全力，如一旦感覺有不對的地方，會在心裏打叉叉，如沒改變，叉叉愈來愈多，有一天會爆炸。」

她認為自己很情緒化，有吃藥控制情緒的習慣，平時很愛裝堅強，好勝心強，表面看起來像沒事，其實就是有事，又承認不習慣把心裏話說出來，以前常會「慣性說謊」，但又認為只要活着，沒有甚麼事情是大不了。她說：「我不喜歡被人管，我現在不想定下來，不想生小孩，很享受單身人生，沒有拘束，很爽！」