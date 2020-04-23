學霸進修抗疫　徐綺雯十年讀30個課程

經常到外地旅行充電享受美食的名媛徐綺雯（Candy），因疫情肆虐，遵守政府「禁聚令」而長留在港家中，但無阻其好學及好動的基因…

原來Candy在香港大學專業進修學院攻讀高級鐘錶學認證課程，她說上課環境安全衞生，全部學生都會相隔1.5米而坐，並會自律的戴口罩。問為何選讀該課程？她說：「我好鍾意手錶，亦都會收藏，每一隻手表都係藝術品，唔好以為手錶只係配飾咁簡單，其實背後仲代表唔同嘅文化故事。讀呢個課程，係更令我加深了解，當中嘅歷史、文化同工藝。」

法律系出身的Candy一直堅信「知識改變命運」，所以近十年她讀了超過三十個課程，名符其實是「學霸」。她說：「讀過韓文、日文、中醫、急救、紅酒、珠寶、兒童心理等，仲讀過Mediation（調解）課程，呢個課程幾有趣，學習調解、聆聽同溝通技巧。不進則退，學多啲睇多啲，對你嘅人生同視野有裨益，所謂『一日不讀書，言語乏味，三日不讀書，面目可憎』，其實都講得啱㗎，識多啲，你睇個世界會唔同，人都會充實啲，自然人都靚啲，哈！」

除了是「學霸」，擁有42吋長腿的Candy更是「鞋癡」，家藏接近200對鞋，在其做運動的自拍照中，見其身後有個偌大的鞋櫃，她說：「15歲開始情迷高踭鞋，每一對都代表女人唔同嘅魅力：自信、優雅同從容，唔單止襯衫咁簡單，如果喜歡某個款式，真係會一次過買晒咁多隻色㗎！哈！」