東方日報C1：楊怡誕千金羅仲謙送珍珠做嫁妝

羅仲謙與楊怡的囡囡上周四（4月16 日）出世，榮升老竇的謙謙昨晚接受訪問，冧爆指望住囡囡不捨得返 工，如此開心，問何時再追B？他指最快要等半年才可再「造人」。視囡囡為掌上明珠的他，據知已計劃每年買一粒名貴珍珠送給囡囡，待她出嫁時串成頸鏈做嫁妝，非常有心思！

現年40歲的楊怡與35歲老公羅仲謙結婚4年，一直恨生B，今年情人節前夕報喜，並指預產期為5月。不過，昨日兩人 宣布B女原來已搶閘出世，母女亦已出院回家。由於B女較預期早出世，不足6磅，楊母形容似一粒珍珠，故起了乳命「小珍珠」，而B女亦是羅家首名孫女，全家上下都非常開心，謙謙更錫到個女燶，據知，他已計劃每年訂一粒名貴珍珠送給囡囡，待她長大後會串成頸鏈作為嫁妝，果然是「父親的浪漫」！

怕讚壞叫臭臭豬

謙謙昨晚為無綫劇《陀槍師姐2020》於中環開工，吸引大批傳媒到場。心情極佳的他受訪時指「小珍珠」比預產期早了十幾廿天出世，他們聽從醫生建議開刀分娩。對於楊怡家姐楊卓娜指BB似他，謙謙說：「我覺得似我家姐同爸爸多啲。（應該好靚女喎！）依家唔可以咁講，唔靚、好醜同係臭臭豬嚟嘅。」 謙謙指囡囡出生當日，他帶齊攝錄機、相機，更親自剪臍帶：「姑娘仲問 我，得唔得㗎？我就話好似拍劇咁，唔驚嘅！當囡囡出世，我抱起佢，佢個身仲有啲血同液體，嗰刻真係好感動，乜都值得。（BB改咗名未？） 未，交畀長輩決定。」他指楊怡有餵母乳及補奶粉，他亦開始落手湊B，至於會否擺滿月酒？他說：「要睇疫情而定，阿怡 性格係想屋企人食餐飯，我依家開工都會心掛掛，頭先返工都遲到，睇個女食奶，本來想留1分鐘又會留成5分鐘。依家個女收緊水，日日都唔同樣。」

等半年再「造人」

至於幾時再追B ？謙謙笑說：「會聽從醫生吩咐，半年至9個月啦！今次生B開刀，成個過程幾順利，而我會繼續開工至年尾，中間可能有一個月時間休息，到時會更加落手落腳去湊。」他指楊怡會先做兩、三個月全職媽媽，之後逐步復工：「佢同我講想養好身體 之後再出嚟拍劇。」

新手媽咪楊怡昨日亦在ig分享一家三 口的全家福，留言：「十月懷胎，有辛苦，有開心，這份上天給予我們的禮物，對我們來說是無比幸福的……急不及待想和大家分享。這期待已久的 禮物，我們已經緊緊的捧在手心中。雖然較預期早了 點，但感恩一切順順利利。」由於BB於新冠肺炎疫情嚴峻的時期出世，楊怡特別感謝醫護團隊悉心照顧，減輕了她在生B過程中的顧慮，謙謙亦指疫情之下，他工作回家也格外小心，全身消毒、沖涼及戴口罩才敢抱B女，安全至上！而「BB來了」的消息 一出，兩人的圈中好友如周勵淇、胡定欣、汪明荃、鍾嘉欣及謝安琪等紛紛留言，送上祝福。

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