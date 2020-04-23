Tom Holland直播扮蜘蛛俠　賀名嘴3歲仔生日

美國名嘴Jimmy Kimmel早前曾承諾蜘蛛俠迷兒子Billy，將會邀請真正的蜘蛛俠到他的3歲生日派對，不過由於防疫隔離，他只好透過直播訪問，讓飾演「蜘蛛俠」的英國男星Tom Holland現身！

Tom於直播訪問時，特地扮成接近蜘蛛俠的樣子，戴上紅色衛衣帽、紅色面罩與太陽眼鏡，以及蜘蛛俠手套，與坐在Jimmy旁邊的仔女Jane與Billy打招呼，不過Billy亦穿上蜘蛛俠戰衣的cosplay，比「正版」更像蜘蛛俠！

Tom表示：「喂點呀你Billy！等我除咗面罩，睇得你清楚啲。」他脫去衛衣帽與面罩後，Jane立即認出他，大叫：「係Peter Parker（蜘蛛俠角色名字）呀！」不過Billy很怕醜，只是靠向爸爸不發一言。Tom繼而說：「我叫Peter Parker，我住喺紐約皇后區，你哋呢？」Billy不肯說話，由姊姊Jane代答：「我哋住喺加州！」又讚Tom的樣子很可愛。

最後Tom與眾人一起為Billy唱生日歌，Jimmy亦多謝「蜘蛛俠」的支持。