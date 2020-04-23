拍拖8年！尼泊爾旅行被求婚　可宜嫁港版流川楓

藝人可宜（Natalie）上月同朋友去尼泊爾旅行，順道喺當地出席婚禮嘅佢，原來被拍拖八年嘅甲一港隊籃球員、有香港「流川楓」之稱的鄭錦興求婚成功，今日Natalie喺社交網宣布喜訊，正式升呢成為做人妻！

驚喜求婚

今日Natalie接受東網電話訪問，指當日佢兩個同成班朋友去當地旅行，但Natalie事前完全唔知道，她說：「開頭好多小朋友送花畀我，我都覺得好奇怪，點解只係送畀我，唔送畀我啲朋友，以為要畀錢好貴，但慢慢我就get係同我求婚。（點解你哋塊面咁多顏料？）因為當日係Holi Festival，意思係小朋友將啲顏料摸我哋塊臉，當係一個祝福，我都覺得幾特別呀！」佢透露因要返香港同媽咪請示再加上疫情關係，故隔咗成個月先公布喜訊。

走漏過幾次風聲

講到求婚蝦碌事件，Natalie話其實男友已走漏過幾次風聲：「原本佢喺香港打算帶氣球過去，但點知佢喺飛機上話帶漏嘢，原來就係氣球。之後有次又係酒店跌咗個戒婚盒，但我又以為係AirPods，再加上原來佢預備乾花同我求婚，但用個盒裝住，都幾大盒，我問我個朋友咩嚟㗎？咁大盒唔好要啦，諗番都覺得幾好笑。」

Natalie透露將會喺年尾喺香港舉行婚禮，但受疫情影響關係，就未必會喺外國影結婚相：「都想帶佢返我鄉下英國睇吓兼影結婚相，但唔緊要啦，喺香港影都幾好呀。」