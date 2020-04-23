黎諾懿做疫境廚神　陳曉華氣炸鍋高手?

藝人黎諾懿、陳曉華在將軍澳電視城出席無綫Big Big Channel「2020 TVB 網絡平台 疫境求新」記者會，平台在疫情下將推出更多多元化節包括「疫境廚神」、「經典電視劇網絡版」、「2020香港小姐競選」。

黎諾懿近期在家中為「疫境廚神」拍煮餸片，講到有機會舉行「隱世廚神」選舉，他說：「香港好多隱世廚神，好似話會搞一個全民比賽，咁就可以搵啲隱世廚神出嚟。」黎諾懿笑言為了拍片才親自下廚，平日由外父、外母下廚多，他笑謂少有下廚的老婆也是隱世廚神，煮餸當然好吃。

陳曉華在疫情下也多了下廚，廚藝有進步，近期最拿手用氣炸鍋煮餸，試過一個餸菜煮了十次，自然有進步。講到一度叫停的香港小姐以網絡版形式復辦，陳曉華說：「都幾創新，喺疫情下都冇辦法，咁嘅形式係對大家最安全，都期待個結果。選美嘅內容唔同，要十八般武藝先可以參加。（網絡舉冇咁莊重？）唔會，反而好有挑戰性，因為喺網上要好有才藝、講嘢要好吸引先可以參選。（驚唔驚啲女仔出蠱惑？）頭先都有研究過呢個問題，可能大家用同一款相機、軟件先得。」黎諾懿則笑說：「希望今年繼續有得做評判，你都係我揀出嚟。」