【小三專業戶】吳家麗做風塵女子冇人同佢爭

藝人吳家麗早前為ViuTV《金像女情》任嘉賓，接受主持何嘉麗訪問，她講起從訓練班畢業由閒角做起的往事：「當時閒角係冇資格會有天書 (劇本) ，不過有一日終於收到天書，記得當時喊咗出來，唔係因為太高興，而係戲份重咗、好大壓力！」之後從電視轉到大銀幕，接拍第一部電影《龍虎風雲》便備受注目，她說：「當年發仔 (周潤發) 都因為演呢部電影由票房毒藥變為票房天王 ! 我雖然演唔正經嘅角色，但都係女主角。」

因這部電影令她成為影圈新貴，她演小三角色更是深入民心，為她打下強心針：「當時同電視台滿約，我十五、十六未有決定，但楚原叔就叫我唔好續約，出嚟拍電影啦，你係啱電影嘅，當年唔係太多女演員同我爭，有妖艷、風塵角色就搵我做，當時冇咩人演呢類角色，我冇對手、唔憂做，當年我都係吳九組 ! 」

多年以來她與不少圈中男演員合作，演過不少親熱戲，但吳家麗表示拍親熱戲一點也不好受：「觀眾享受男女主角浪漫激烈，演員就一殼眼淚！」有次在美國拍戲，對方是外國演員，鬚根好長，三分鐘的咀戲，磨到塊面又紅又腫，痛到出唔到聲，所以每當見到對手是有鬚根就會好驚，好怕會受傷。