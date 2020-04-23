Dear Jane唱分手情歌　Tim：我未分過手

樂隊Dear Jane現身電台宣傳新歌《銀河修理員》，提到填詞的Wyman（黃偉文），原來他們十年前曾經有機會合作，Wyman收過他們一首歌，後來不了了之，今次能合作感覺好有緣。

《銀》是今年以愛情為主題的大碟的第一首情歌，十首歌已經作好。問禁聚令下，四子可會受到影嚮？他們說反而令大家更多時間聚在家裏製作，結他手Howie（翁厚樑）說：「情歌有我哋4個人嘅故事，亦有聽番嚟嘅故仔，第一首歌想開心啲、暖啲、窩心啲，好似Tim（黃天翱）嘅現況，冇理由有女有老婆都成日唱分手嘛！（之後嗰啲就唱分手？）係呀！」主音Tim聞言即霸氣說：「邊個未分過手，我！」Howie說分手故仔不在Tim身上取材，只會以他們三人為主，笑言他們三個經常「被分手」。

說到MV有一幕是男主角教女主角學吹吹波膠，極Sweet，Dear Jane專登帶來吹波膠來宣傳，Tim說：「估唔到MV上到搜尋熱門第一位，未試過，好短時間有100萬流覽人次，好開心，當送畀老婆。」Howie笑說：「之後啲歌你唔可以送畀老婆，又分手又慘情，又畀人呃、畀人飛，呢啲唔係Tim嘅故仔。」