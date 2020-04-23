抗疫洗盡鉛華　麥潔文撐阿仔奮戰Dirty Team

麥潔文好開心有一對孝順、對社會有承擔的子女。

歌手麥潔文（Kitman）為電台節目擔任嘉賓，談及母親節將至，她表示在疫情下不會特別慶祝，提到身為醫護人員的兒子正在隔離病房工作，她透露已有數星期沒見過他：「佢最近搬咗出去住，依家住喺酒店，佢話好辛苦，我話唔緊要，你後生要捱吓。（有冇日日視像電話？）視像過一、兩次，多數都係whatsapp，不過佢好忙，未必覆到。（母親節都唔可以一齊食飯？）唔得喇，佢五月初會調出隔離病房，但之後要隔離兩星期。」

這位偉大的母親強調不一齊慶祝母親節並不重要：「佢做嘢緊要啲，母親節年年有，但疫情唔係。佢雖然可以調出Dirty Team，但如果唔夠人手又要繼續做。我經常都叫佢小心啲、加油，我好多朋友都有為佢打氣，唔止佢，要為所有醫護人員加油。香港算好好，因為防疫意識好高。」

另外，Kitman表示自從一月由美國回港後，經歷過買不到口罩及廁紙，已經開始自我封鎖，沒有上堂教唱歌、亦沒有外出食飯或約朋友：「最近先開始有限度咁上堂，因為都要交租，但學生人數減少咗，每次只有兩個學生，加埋我，三個人上堂，以往有四、五個學生。（收入少咗？）少咗，唔夠交租，業主都好好肯減租兩個月，之後要再傾，大家都好明白，業主都要靠租金維生，大家一人行一步。」

她又指所有演出已經暫停：「我老公（江華）同顏聯武六月有個騷，但都延期，我八月有個演唱會，因為疫情加上經濟下滑，所以決定取消。我依家好似洗盡鉛華咁，好少機會扮靚，同老公日日留喺屋企做吓運動。」