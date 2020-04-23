伍樂怡放狗走失嚇到變癲婆

前港姐伍樂怡（Kelly）熱愛小動物，曾飼養鸚鵡、蛇及蜥蜴等，自從5年前飼養貴婦狗Rosie後，她變得「專一」：「Rosie喺加拿大由BB養起，因為照顧佢，之後再冇精力養其他小動物。貴婦狗真係好聰明，佢細細個已經唔會周圍屙，又識得將啲狗糧分開三餐食，好聰明、學嘢好快，成個人仔咁。」

「一定會拖住佢」

她指在疫情下，Rosie已整個月足不出戶，近日終於「放監」到公園玩：「之前話狗狗有機會中招，好似父母擔心仔女咁，成個月都冇放狗，困咗喺屋企咁耐，都要帶佢出外面行吓，依家會搵啲比較少人嘅地方放狗。」

雖然Rosie聰明聽話，但亦有頑皮時候，試過幾乎走失，Kelly表示：「佢出街會黐住我，唔會亂走，所以以前去街唔會成日拖住佢。但係有次只係冇留意佢一秒，就唔見咗！我好似個傻婆咁周圍搵佢，大嗌佢個名，好彩後來佢跑返嚟，之後出街一定會拖住佢，唔想再發生意外。」

勤運動備戰拍劇

主要拍攝綜藝節目的她，最近宣布離開兒童節目《Think Big天地》，將入劇組拍劇，她開心說：「之前拍劇都係客串多，嚟緊拍劇戲份會多啲，雖然讀過訓練班，但近排都要不停煲劇、睇戲偷師， 同埋喺屋企做運動Keep Fit，做好準備。」