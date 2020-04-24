試新嘢挑戰人體美學　Gin Lee做星級紋身師

敢於挑戰的環球歌手Gin Lee（李幸倪）現身紋身店，但她不是去紋身，而是幫人紋身，她笑說：「作為一個敢於挑戰嘅人，今日我有新挑戰。」本身並沒有紋身的Gin覺得紋身是一門藝術、好靚，她都有諗過紋身，但暫時未搵到一個可以陪她一世的圖案，她說：「搵到嘅我都會紋。」最難得今次紋身師Iris肯犧牲自己給她做瓣，Gin笑說：「講就話係我去試新嘢，其實紋身師先係接受挑戰嗰個。」

完全不懂得繪畫的Gin獲紋身師安排一個比較簡單的星星圖案作挑戰，她充滿信心的說：「應該得嘅！」紋身師得知她不懂繪畫，當堂呆了3秒，講笑說：「心臟停了1秒。」Gin形容自己成為全世界唯一一個不懂繪畫、又冇紋身的紋身師：「我好驚佢痛，我自認係勇敢嘅人，做親咩都係自己去承受，我好驚連累人，希望佢唔係第一個啦，我好佩服佢嘅勇敢。」

接受挑戰前她先在白紙上練習了一個小時，到正式拿起紋身筆時，她緊張得呼了一大啖氣說：「喺假皮上練係OK，但一諗到喺真人皮膚上紋係有壓力。」最終她挑戰成功，雖然未感滿意，但覺得還可以。

其實Gin坦言曾經有一下想過放棄，她說：「我係驚累咗人，唔好搞人哋，但去到後段有少少上癮，想紋多啲，真係幾好玩，能夠衝破到心理關口，原來自己可以做得到。」由教學到練習到真正落手紋，成個過程她用了3個小時，紋完後她緊張到一額汗，才敢鬆一口氣。