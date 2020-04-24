東方日報C1：周揚青數臭羅志祥渣男玩「多人運動」

與台灣天王羅志祥拍拖9年的內地網紅周揚青，昨日突然發文承認已分手，並直斥對方渣男：「他渣，是天生的。」力數四宗罪，包括有專屬「聊妹」手機、「唔熟唔食」跟旗下女藝人及化妝師有「私情」，以及有「開P癮」，常進行「多人運動」等。天王淪為渣男，被揭真面目的羅志祥「死狗」認錯：「做得不對的，我會檢討。」

周揚青是羅志祥（小豬）出道以來唯一公開認證的女友，惟今年3月傳已分手，本月初小豬更被爆當周揚青透明，在台灣宜蘭相約廿多名穿三點式的美女主播開泳池派對，「波」光艷影，即激發周揚青出招「刀光劍影」，昨晨在微博發表給小豬的信，承認已分手，力數對方四宗罪，並以甩難心情宣布：「終於可以大聲說出，I'm single & available！！！（我單身，可以接受追求了！）」

她坦言現時心情平靜，故可用「略帶調侃的語氣」來交代分手因由。她指9年來為了不打破雙方的信任，一直沒查看小豬的手機，怎料一看就發現對方另有「聊妹」手機，繼而揭發渣男行為！首宗罪，是指小豬攝時間約女密會：「原來我不在的幾乎每一天，你都會約女生來家裏，你去到每一個城市，都有可以約到酒店的女生。」

第二宗罪是指小豬「唔熟唔食」！她指小豬跟化妝師及旗下女藝人有「長期不正當男女關係。」小豬旗下的女藝人只有一位，就是有「蝴蝶姐姐」之稱的台灣女星愷樂，經常被指深受小豬寵愛，歷年來屢有緋聞，故網民紛紛指「女藝人」就是愷樂，更指周揚青本月中已露玄機，網晒穿蝴蝶Tee獨照並留言：「大概是和蝴蝶槓上了。」另外，有疑似小豬化妝師、網名為「LoveShowcat」的微博用戶在周揚青爆料後發文：「分手就分手，這樣分明是報復！」但未幾刪文，即被網民指是周揚青口中的化妝師，但有消息指另有其人。

為約P唔瞓覺

第三宗罪是指早前開泳池派對的小豬有「開P」癮：「你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是你們還會經常舉行正常人都無法想像的『多人運動』。這些顛覆我三觀的事情，全部都發生在我最深愛的，愛了九年的你身上。」

最後一宗罪是小豬劈腿，周揚青很後悔首次揭發時放過對方，自認很傻，經常以為可改變對方：「你說你真的愛過我嗎羅志祥？一定也是真的愛過，不然你怎會排掉工作就為了陪我過重要的節日，從來不公開任何女友卻願意向大眾公開介紹我。」續說小豬對她呵護備至，共度喜悲，但不明白如果深愛她，為何還要背叛：「關鍵是你都是哪兒來的時間呢？我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約P都不睡覺的嗎？」

她指如果分手是因性格不合，甚至小豬另有所愛，她會當「優秀前度」灑脫分手，但礙於「這次情況太特殊」，知道將來會有很多女生給他騙，故決意公開：「因為有的人，他渣，是天生的，你真的太太太太太Ⅹ100渣了！」最後周揚青坦言不後悔認識小豬：「因為確實是你，讓我變得更好了。」

周揚青出擊，中港台網民群起怒插小豬惡行，更譏笑他：「白天拍《極限挑戰》，晚上玩挑戰極限。」目前身在深圳接受隔離的小豬，昨日凌晨4時許上載抖音片冧粉絲，周揚青爆料後，他被發現來回上下線超過10次，明顯心急如焚，直至中午終發文，隔空回應女方「愛得無悔」：「我只想說兩個人在一起經歷的開心事也好，風風雨雨也罷，九年來分分合合很多次，我做得不對的我也會檢討，很多事不是隻言片語就可以去說清楚，也不再去解釋，感謝我們相識相戀的這段人生，我也不後悔。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：