50億駙馬好離地？吳家樂：食碗車仔麵就開心

吳家樂貴為其士集團50億駙馬，由拍拖到生仔都被人說三道四。家樂與太太周蕙蕙價值觀相近，兩夫婦同樣貼地，面對閒言閒語，他直言不會在意：「其他人根本係Nothing！」

富貴離地？戒甩追求名牌

近日在熱播劇《機場特警》演「滄桑神槍手」特警的吳家樂，原來已入行二十多年，演藝成績雖然不差，但似乎不及娶得富二代太太周蕙蕙「吸睛」，外間的閒言閒語，他卻不當一回事：「坦白講，一早有心理準備，而且我冇可能取悅到所有人，感情嘅事我哋只需要同自己、屋企人交代。我同太太成日都講，只可以為重視嘅人花心力，其他人根本係Nothing！衰啲講句，我做啲乜、使邊個嘅，關你乜事呢？」

這對夫婦「身份懸殊」，但家樂指彼此價值觀相若，太太要求生活簡單、樸素，比他更貼地：「其實係佢教我點搭公共交通工具，我之前連轉港鐵線都唔識！大家有時唔開心，一齊走去食碗車仔麵即刻釋懷。以前我追求名牌，鍾意玩車、儲手錶，同佢一齊之後對物質唔再刻意追求。」

老婆陪女追星

當日被揭發結婚在即，而且太太已有孕，兩夫婦矢口否認後突然又公開承認，家樂笑說：「最近古巨基都係咁啦！家事唔係唔提得，只係我唔會刻意講，當時亦只係想適當時候先講啫，況且十幾年前科技冇咁發達，冇諗過咁快畀人知。」如今家中三位小朋友已步入青春期，家樂自知性格緊張，某程度上令仔女「覺得好煩」，所以要學習放下：「好似個女追韓星，佢唔想畀我知，其實我冇嘢喎，太太仲帶佢去澳門睇騷。（將來畀佢哋承繼衣缽？）我係反面教材，當初有書唔讀，依家梗係想佢哋追求知識先講其他啦！」

時光倒流戒貪玩追上古天樂？

原以為家樂「打風流工」，他卻自爆：「咁多年即使低潮時，我都仲有唔少司儀Job外快。（年薪過百萬？）有，最自豪係從未試過爭公司錢，搵食好重要。」與無綫大約尚餘一年期限，他未有明言會否續約，只說：「即使分手，都希望係和平嗰種，尤其呢個圈係圓，今日唔知聽日事。如果選擇離開，我會先畀時間自己沉澱，都計劃緊做吓幕後工作。」

多年前，曾與古天樂及劉愷威等並排獲無綫力捧，但家樂「後勁不繼」，成績不及一眾老友，他坦言：「當時唔識把握機會，亦唔係好識處理人際關係，時光倒流嘅話，我應該可以做得好啲。坦白講，年輕時一唔使開工，我就會約腳打牌，生活糜爛，後嚟先覺得好對唔住自己同家人。我知道自己嘅執着某程度上令工作人員唔想再合作，依家我好珍惜每個演戲機會，唔介意戲份、角色，只要有得做就唔會托手㬹，直至大家唔想再睇吳家樂演戲！」

跑上癮自得其樂

吳家樂熱愛運動，跑步、打拳及揸電單車已成生活不可缺少的部分，當中尤其「迷戀」跑步：「因為好方便，唔使專登約人。只要有一對跑鞋同一條短褲，已經可以自得其樂。」面對圈中一眾後起之秀，家樂指他們比自己更勤力：「我喺佢哋咁嘅年紀時，仲係渾渾噩噩，唔知自己要乜。依家同佢哋好似高海寧等出埠拍戲，收工唔係約埋吃喝玩樂，而係一齊去跑步強身健體，應付工作需要！」