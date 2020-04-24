羅志祥凌晨認偷食　網友寸爆：剛運動完？

台灣天王羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青拍拖9年，尋日周揚青一個分手宣言順勢爆料小豬愛「多人運動」，中港台網友齊齊食花生，天王淪為渣男，被揭真面目的小豬認錯指會檢討，雖然佢講明唔會再解釋，不過今日凌晨5點左右，佢忽然再次向周揚青道歉，並貼上全黑照認錯，但仍未能挽回聲譽，繼續被網友寸。

小豬分別在微博及Instagram向周揚青致歉：「是我不懂得去珍惜這段感情」，「我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉。」更直言會承擔一切後果，惟網友仍為周揚青抱不平，多位網友直插佢還唔起周揚青嘅9年青春，更有網友借「時間管理達人」去寸羅志祥：「剛運動完？」同時亦有網友支持佢道歉，指佢呢個舉動都需要好大勇氣！

小豬社交網原文：「對於這份感情我要向 周揚青 小姐

鄭重的道歉 對不起 我錯了！

你在這九年裏為我付出了全部 是我不懂得去珍惜這段感情 不懂去珍惜一個最愛我的人 幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你 讓你受傷 難過

我確實犯了很多的錯誤 我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉

對不起 我會承擔這一切的後果」