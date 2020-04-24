名叫Corona被欺負　愛心湯漢斯送禮贈男孩

63歲奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）早前與妻子麗達韋遜（Rita Wilson）早前在澳洲拍戲時染上新冠肺炎，目前已康復在美國自我隔離。而最近澳洲一名男孩Corona De Vries寫信給湯漢斯夫婦祝他們身體健康之外，並透露他因為名叫Corona（王冠）而在學校被同學們欺負。

他在信中向湯漢斯訴苦：「我喜愛我的名字，但在校內同學叫我做冠狀病毒（coronavirus）。我因為他們這樣稱呼我而非常傷心及憤怒。」向來愛心爆棚的湯漢斯得知後即送上品牌Corona的古董打字機給男孩以示鼓勵！湯漢斯亦隨機附上心意卡，卡中他說道：「你的來信使我的妻子和我感到非常美妙。謝謝你成為這麼好的朋友。當他們沮喪時，朋友會讓他們的朋友感覺很好。我已經回到美國，並在電視上看見你，我們很健康。即使我不再病了，收到你的來信也讓我感覺更好，我認為這台打字機很適合你。我之前把它帶到黃金海岸，現在，它又回來了和你一起。請教成年人怎樣用，並打字給我回信。」收到湯漢斯厚禮的Corona接受澳洲電視台訪問時表示感到自己好出名。