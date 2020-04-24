晒整排名牌包包！愷樂：是我老闆小豬哥送

內地網紅周揚青發長文爆羅志祥（小豬）大鑊，內文直指小豬與旗下女藝人有長期不正當的男女關係，然而，小豬旗下僅有愷樂（蝴蝶姐姐）一名女藝人，所以她自自然然成為最大嫌疑人！

蝴蝶姐姐其實與小豬關係一向密切，有網友就翻出她上小S與蔡康永的節目《花花萬物2》時，帶觀眾參觀閨房，介紹到更衣室時，也大方展示出一整排的名牌袋，坦言這些都是老闆羅志祥送給她的：「這些呢，是我老闆小豬哥，在我生日的時候，會送我的生日禮物，老闆謝謝你，我會好好努力工作的，加油！」

當時蔡康永就追問：「妳有幻想過跟他（羅志祥）在一起？」愷樂承認：「以前有，很小的時候。」令一旁的大陸女星大王（沈夏）插嘴：「那就是有！」

蔡康永驚再說：「羅志祥每一年都送她一個包包欸。」愷樂笑說：「生日禮物啊，老闆送我的。」此外，節目上，蔡康永也忍不住提及愷樂與羅志祥的緋聞，轉頭問小S（徐熙娣）：「你覺得愷樂跟羅志祥在一起多久啦？」愷樂立刻站起身來否認：「那都是假的！」

另外，愷樂尋日有新節目《凹嗚狼人殺》出街，節目一播就湧入大批網友不斷在聊天室輪番洗版狂鬧愷樂和小豬，形象插水。