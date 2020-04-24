尹慧珍直播首談嚴泰雄嫖妓風波：已經原諒佢

曾與女兒拍親子節目《超人回來了》的46歲男星嚴泰雄，2016年8月底爆出性侵疑雲，他被一名30多歲的女子控告在京畿道城南市盆唐某按摩店內被嚴泰雄性侵，嚴泰雄雖然洗脫性侵嫌疑，但最終被判性交易罪成，妻子尹慧珍懷有的第二胎最終因為不堪打擊而流產，嚴泰雄的形象亦跌至谷底。

尹慧珍昨晚透過Instagram直播首度談及老公的性交易事件：「那時候真的無法承受，但還是堅持繼續和老公、女兒智蘊在一起，無論是喜歡還是討厭，也是三個人在一起。」尹慧珍又指以她來看，嚴泰雄已經充分地反省過，所以作為妻子的她亦已經原諒他：「這是只要老婆原諒了就可以的事，希望大家不要討論別人的事。」

她坦言在嚴泰雄捲入性醜聞後，曾不知道要怎樣生活下去，亦認真地想過要怎樣維持以前的生活，期間她談到老公時一度眼濕濕：「我不是希望老公可以再演戲，可以再拍戲當然很好，但我認為他要為自己犯的錯受到懲罰。」

當有人問到她是否因為金錢而不離婚時，她便立即否認：「不要說令人覺得不快的說話，老公又不是擁有數十億元的人，在發生事件之後，所有錢都用來聘請律師了，在我們度過艱難時期時，也沒有要過娘家和婆家的幫助，我不是會請求人幫忙的性格。」