唔怕疫情11.07香港擺酒！何雁詩爆雙喜臨門

歌手何雁詩（Stephanie）今日一身Sporty Look去到新城電台受訪，講到未婚夫鄭俊弘（Fred）日前率先大爆二人9月的美國婚禮撻Q，Stephanie「埋怨」說：「佢成日都自己爆完唔同我講！見美國情況嚴峻，都體諒身邊屋企人同朋友，顧及到佢哋嘅安全，雖然Book咗場、落咗一半訂，但就未Cancel，或者留番一周年再去，因為我好鍾意酒莊個感覺。」

Stephanie指現階段仍繼續於香港擺酒，並自爆專登擇「吉日」，實行雙喜臨門：「嗰日仲係爸爸70歲嘅大壽，一齊搞可以慳番，哈哈！（怕唔怕雙沖？）唔怕，西曆生日啫，11月7號，佢好開心㗎，本身都諗住同佢搞個大Party，既然當日都叫咗佢最親嘅親友嚟，咁就一齊慶祝。」笑問之後會揀同老公慶祝結婚周年紀念日、定同爸爸慶祝生日？她笑話未定案：「未必喺嗰日簽紙嘅，擺酒啫。（未入紙？）未，要幾時入㗎？我咩都唔識，第一次結婚咋！」講完笑翻全場！

她並再透露早幾日已透過PR朋友Book好酒店場地：「好趕急咁搵咗間喺尖沙咀，大約擺30幾圍，呢幾日要落訂，見香港情況好轉，搞到個機會都大。（試咗婚紗？）未，遲啲先。」

講回剛才於節目內容，她表示有物理治療師坐鎮，幫她檢查左腳舊患：「上年左腳菠蘿蓋鬆咗，其實係打Golf嘅整親，兩條骨對唔直，就好易走位。（生活有影響？）落斜會驚啲，行山就要包住，但行完會腫到成個大蘋果咁，其他都冇太大影響。」Fred有長期攙扶？她大笑話：「佢由得我死！哈哈！冇長期扶嘅，不過就幫咗我好多，叫我慢慢行。」