男神遇男神！「雷神」基斯偶像原來係佢？

憑超級英雄「雷神」一角上位的荷里活男神基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）係新一代萬人迷，但原來佢亦係另一男神畢彼特（Brad Pitt）的超級Fans！基斯日前受訪時爆去年出席電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time... in Hollywood）在洛杉磯首映禮時與畢佬首次見面時的「瘀事」！

基斯說：「佢想同我握手，而我就想同佢擁抱，佢都冇問題。我冇被佢嘅保安團隊襲擊。實在冇得頂。佢比我希望同想像中好好同樂天。」雖然最終二人並沒有合照，但基斯與同行的老婆Elsa Pataky及哥哥Luke等連車身的畢佬劇照都唔放過一同自拍並放上網。

另方面，與妻子及子女在澳洲家中自我隔離避疫的基斯前日接受名嘴Jimmy Kimmel視像訪問。在訪問中，基斯爆老婆意外地囤積了15箱廁紙！他說三個月前妻子以為自己預訂15卷廁紙，點知卻來了15箱。之後Jimmy笑指基斯可以倒轉個「雷神鎚」來做廁紙座。而基斯亦呻近期在家中教三名子女學習失敗，自認唔係好的教師。