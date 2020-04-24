男人都犯的錯！小豬好友幫拖爆周揚青約炮

台灣歌手羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青分手一事鬧得滿城風雨，周揚青力數小豬渣男四宗罪，驚爆男方好「多人運動」令人嘩然！正當大批網友聲討渣男誤周揚青9年青春之際，小豬好友、Hip Hop歌手色痞忽然衝出嚟，公開鬧周揚青機心重，又暗示女方亦曾經試過偷食！

色痞引用金句「男人都會犯的錯」嚟力撐好友，色痞更發文道：「周揚青也不是甚麼好鳥，還不是有跟我朋友的炮友約炮。」雖然之後已刪去留言，但之後色痞又繼續多次留言暗諷周揚青心機重、「讓人身敗名裂」、「關鍵是自己都不是清白的憑甚麼這樣攻擊對方」等。

此言一出，疑似周揚青微博小號今日凌晨即刻發文反擊，指被誣衊其私生活唔檢點，激到該小號留言稱想直接請律師告對方誹謗：「睡過大佬和小鮮肉？聯合男方對家？背後有人力挺？還有說我偷吃被抓到？這誰請的人胡說八道啊！我是不是可以直接請律師告它們誹謗。」

未知色痞是否知衰，今天即在IG「跪低」道歉：「由於本人不當的吃瓜言論，對當事人以及網絡環境造成了不好的影響，並冇意冒犯任何人和站隊，在此向所有受到影響的人們真誠的道歉。Peace & Love」