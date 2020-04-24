朴海俊驚睇留言　金喜愛讚「小三」韓素希靚女

韓星金喜愛與朴海俊合演的JTBC劇集《夫妻的世界》正在熱播，上一集講到金喜愛與老公朴海俊離婚後，朴海俊與「小三」韓素希結婚並誕下女兒，兩年後朴海俊事業有成並凱旋回歸，向前妻展開報復。而金喜愛與朴海俊今日出席以網上直播形式進行的記者簡談會，大談拍攝感受。

當問到拍攝現場的氣氛時，金喜愛說：「非常完美，我們的工作人員是最好的，現場氣氛非常好，有不少像朴海俊、韓素希和金永敏這樣令人討厭的壞角色，他們絕對不吝惜，完全投入角色，我很尊敬他們和想為他們鼓掌。」她又大讚韓素希是拍攝現場的「美麗擔當」：「素希擁有『天上的美貌』，她對演戲充滿熱情，是非常好的演員，看到她現在已經很完美的樣子，便會想她到了我的年紀會是怎樣的演員，無論是面孔或身材都十分完美。」

談到她與朴海俊的打架場面，她便指全部都是親身上陣：「劇組人員有為我們預先定好走位，我們是安全地完成拍攝，雖然某程度上有感到害怕，但也覺得很有趣，也對我投入角色有很大幫助。」金喜愛又預告最佳場面會在第12集出現，劇情會有很大進展。

至於在劇中飾演「不倫男」的朴海俊就搞笑地說：「很抱歉讓各位觀眾感到不快。」他又表示至今也沒有看到網民的評論：「因為怕看了留言後會動搖，所以我選擇更專心地研究我的角色。」朴海俊坦言有時也會覺得他的「不倫男」角色的行為太過份：「在看劇本時，有時我也會覺得『太過份了吧？需要做到這一步嗎？」他笑指雖然劇集受到歡迎，亦收到不少祝賀電話，但他知道有不少觀眾都在罵自己：「不少人都說好想打我，我都沒有想到大家會那麼喜歡這部劇。」