【黑仔】莫華倫爆留院期間新冠測試再驗陽性

現年61歲的著名男高音莫華倫，於泰國確診新冠肺炎，隨即在當地醫院接受治療，直至做病毒測試呈陰性才「放行」回港，惟抵港時再被驗出呈陽性反應，即時送往東區醫院醫治。

經過11日的治療，戴上口罩、眼鏡、身穿休閒服的莫華倫康復出院，雖然見他瘦了一個圈，但精神不俗，他說：「完全100%康復，我離開（泰國）醫院嗰陣係好番，之不過喺（香港）機場測試係陽性，住咗11晚都係等陰性（報告）出嚟，順便休養，香港係全世界最嚴格，一定要等到兩份陰性（報告）出嚟先得，終於等到！」他又爆住院期間好忐忑，曾一度再驗出陽性：「覺得好奇怪！因為已經冇任何病徵，醫生用唔同嘅測試分析，最終測試到係屬於體內嘅殘餘病毒。（等同復發？）唔係，嗰啲應該係重新再感染過。」

講回初病時期，他估計是於紐約往泰國那程飛機中招，又直言冇戴口罩防疫好慚愧：「戴咗個個都驚咗你，不幸中之大幸係淨係得發燒同頭痛，冇喉嚨痛、冇咳、冇呼吸困難，食藥就退燒，但啲藥食完好大反應，會又屙又嘔、冇晒胃口，所以都瘦咗10磅。」至於工作就受到極大影響，他表示現時零收入：「因為疫情，作為表演者都冇咗半年嘅合約，全部推晒，起碼損失6位數字。」