《十八年後的終極告白》劇透：潔貞欲將影片交警方被威脅

第六集 (04/27)

家富（何遠東飾）得知家倩（楊秀惠飾）暪騙自己繼續在敬一（陳山聰飾）酒吧工作向家倩大興問罪之師，更當在敬一面前替家倩辭職，敬一知道家倩對自己有意，故意對家倩愛理不理，家倩傷心離開⋯⋯潔貞（楊卓娜飾）遭大漢騷擾，原來李強（蕭徽勇飾）生前借下高利貸，但潔貞卻一無所知，反而朗生（譚俊彥飾）在李強遺物中的一份文件找到李強借錢原因，跟早前尾隨自己強搶文件的神秘人有關，更懷疑是推李強落樓的真兇⋯⋯與此同時，潔貞在李強貨van的行車紀錄器發現一條影片，正好拍下那神秘人⋯⋯

第七集 (04/28)

潔貞打算將影片交予警方協助緝捕推李強落樓的真兇，朗生怕牽連到十八年前的事曝光，恫嚇威脅潔貞封口，卻不被家富認同，二人不歡而散⋯⋯

阮進（林嘉華飾）的太太陳淑嫻（江欣燕飾）發現阮進講大話，更撞破他與陌生女子見面，但淑嫻沒半點懷疑，更對阮進的解釋深信不疑，誰知阮進有一個瞞騙她二十多年的秘密⋯⋯敬一為銷毀潔貞手上影片，命手下泰臣（羅浩銘飾）偷取，家富（何遠東飾）得知後怒斥敬一，更上門找潔貞，稱要報警還李強公道，竟見朗生在此……另一失聯十八年的舊友施文虎偕妻約見朗生等人，還以十八年前的秘密要挾朗生替其辦事⋯⋯

第八集 (04/29)

朗生等人找文虎對質，始知要挾一事是文虎太太趙玉娣的主意，文虎亦甚畏妻⋯⋯阮進為查出啟思被殺真相，暗中向麗瑾（黃智雯飾）提供當年自己追查啟思失蹤的線索，卻險些兒被麗瑾發現自己的秘密⋯⋯ 頌君（趙希洛飾）一心為朗生事業鋪路，牽線讓朗生負責財團上市事宜，朗生卻發現財團公司財政有古靈精怪，拒絶接案，加上頌君與朗生母親寶珠（韓馬利飾）關係惡劣，朗生有感跟頌君愈行愈遠⋯⋯朗生不想再被十八年前的事牽著走，毅然往找文虎夫婦⋯⋯

第九集 (04/30)

頌君欲與朗生和好，但朗生感二人價值觀不同婉拒，頌君發難，朗生仍存風度，麗瑾看在眼內，覺朗生是個風度器量真君子⋯⋯敬一發現友齊的手下在其酒吧販毒，向元老鏡叔（鄭恕峰飾）投訴，但鏡叔見錢開眼，竟要敬一協助友齊⋯⋯敬一深知家倩的情意，刻意劃清界線，但當敬一偶遇家倩，卻不自覺再萌情愫⋯⋯玉娣聲稱文虎遭高利貸捉走，希望朗生等人出錢救他，家富念在一場朋友，籌得部分款項給玉娣，玉娣竟嫌棄數目太少⋯⋯敬一為了破壞友齊的販毒計劃，暗中向麗瑾通報消息……

第十集 (05/01)

友齊的毒品倉庫被搗破，懷疑遭敬一出賣⋯⋯文虎約見朗生等人為玉娣所作所為道歉，五人難得開心相聚話當年，原本愉快的氣氛，最後被文虎的「要挾」破壞，更不歡而散。翌日，朗生收到關於文虎的噩耗⋯⋯朗生借酒澆愁，更約見麗瑾，幾乎把所有秘密和盤托出⋯⋯麗瑾懷疑當年懸紅尋找啟思的人，就是啟思的親父，便着同僚假裝是當日致電提供線索的人，發訊息約見啟思親父。麗瑾在會面地點發現有可疑人士突然轉身逃跑，遂從後追截……