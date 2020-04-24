中山埃貼士！敖嘉年瞓身炒股蝕到入肉

藝人敖嘉年去到觀塘工廈，擔任由何婉盈（Elaine）主持的網上直播音樂騷嘉賓。提到DSE正式開考，敖嘉年表示會唱9首歌，以及跟Elaine合唱，為考生打氣。敖嘉年大讚任職10年投資顧問的Elaine好犀利，稱要向對方請教，又自爆初入行曾衝動瞓身入市，最後蝕到入肉：「自己冇投資開，有個同事就畀咗個股票Number，成班就走去買，嗰陣我月薪7千幾，就買咗4千幾，哼！慘啦！買完變仙股。」

原定4月演出舞台劇的他，因疫情延期至9月，透露成功申請政府援助獲7500元。問到可會趁疫情留守家中勤力造人？他表示仍有接拍節目、電視劇：「基於安全問題都有限制，現場執生，一多人就快啲行開。」

Elaine隨後到達，講到敖嘉年有好多投資問題要請教，她謙稱只是打份工，並自爆曾碰釘大蝕6位數字：「又係齋聽人講Nmuber。（多藝人問你意見？）有嘅話我都係叫佢哋分散投資。」談及早前由加拿大返港的女兒，Elaine指女女已完成14日家居隔離：「依家佢網上上堂，已經有計劃佢喺15、16歲就過去加拿大讀書，唔捨得就一定，但當年我都係咁，被放逐學獨立。」