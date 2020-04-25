東方日報C1：周揚青咬「豬」唔放點名愷樂驗性病

羅志祥被前女友周揚青大爆私生活雜亂，事件震驚娛樂圈。昨日他再跪低發文向周揚青和被他騙過、背叛過的女生道歉，並表示會承擔一切後果。而周揚青繼續出招，不但坦承分手後立刻驗性病，更點名小豬公司旗下女藝人愷樂檢查一下，認真高招！

台灣天王羅志祥（小豬）被前女友周揚青踢爆多宗罪，包括有「開P癮」和經常進行「多人運動」，震驚娛樂圈！被封渣男的他雖已認錯，自認「做得不對的，我會檢討。」但事件未有降溫更持續發酵，負評排山倒海。昨日凌晨5時許，小豬又在不同社交網同時發文，正式向周揚青道歉認錯，並貼上全黑照片，表示：「對於這份感情我要向周揚青小姐鄭重的道歉，對不起我錯了！」他指對方在這九年間為他付出了全部，但他卻不懂珍惜這段感情，不懂珍惜一個最愛他的人：「幼稚及僥倖的心態一次又一次欺騙你，讓你受傷、難過。我確實犯了很多的錯誤，我也要向被我欺騙過以及不尊重過的所有女性道歉。對不起，我會承擔這一切的後果。」可惜網友似乎不收貨，留言寸他「剛運動完？」據悉，他曾私底下聯絡周揚青道歉，更提到因為擔心家人的健康問題，央求她不要公開更具毀滅性的證據，而女方則要求他必須再對背叛過的女生們道歉。

爆「蝴蝶姐姐」有男友

另外，周揚青爆小豬與公司旗下女藝人「長期有不正當關係」，令愷樂（蝴蝶姐姐）成為嫌疑者。有網友在周揚青的社交網留言，建議她應該去檢查性病，豈料她大方坦承：「我分手立刻就去檢查了，我沒有。」之後她再回應網友：「你是說讓蝴蝶去檢查身體嗎？」網友問誰是「蝴蝶」，她就直接Tag了愷樂的社交帳號。此外，疑似周揚青的社交網小號帳戶中，有網友留言：「蝴蝶是真的愛豬才願意當小三吧。」未料小號回覆：「沒有，她自己也有男朋友。」並表示事件上男女都不好，但畢竟對方是女生，而且很大程度上是被男生哄騙。

送名牌袋玩女上男下

其實多年來小豬與愷樂的關係相當「密切」，有網友翻出2016年台灣節目《娛樂百分百》中，二人玩女上男下瑜伽招式的畫面，穿迷你裙的愷樂竟「垂直撞擊」坐落「小小豬」上，全場嘩然。另外，愷樂亦曾亮相台灣藝人徐熙娣（小S）與蔡康永主持的節目《花花萬物2》，她展示寓所衣物房內一整排的名牌袋，坦言都是老闆羅志祥所送：「這些呢，是我老闆小豬哥，在我生日的時候，會送我的生日禮物，老闆謝謝你，我會好好努力工作的，加油！」當時蔡康永曾追問：「你有幻想過跟他在一起？」愷樂承認：「以前有，很小的時候。」蔡康永之後問小S：「你覺得愷樂跟羅志祥在一起多久啦？」愷樂立刻彈起身否認：「那都是假的！」此外，愷樂有份主持節目《凹嗚狼人殺》前晚出街，節目開播就湧入大批網友在聊天室瘋狂洗版，狂鬧她和小豬，形象插水。

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