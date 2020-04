名模樂基兒自從做咗媽咪之後少咗更新社交網,呢日佢晒出攬住「另一半」嘅相,佢嘅另一半正是兒子Hunter,果然有子萬事足,相入面仲有個靚靚蛋糕,原來Hunter經已一歲啦!她留言:「Happy Birthday to my little!Thank you all for the warm wishes,stay safe and stay healthy。」留家避疫嘅佢,兒子生日亦只可以喺屋企簡單慶祝,不過Hunter睇嚟好開心,尤其係面前以「Baby Shark」為主題嘅生日蛋糕,十分得意,見Hunter高舉一隻手指,唔知係咪想同大家講:「我已經一歲啦!」