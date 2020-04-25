朴海俊留戀金喜愛　韓素希父派心理醫生監視

韓國52歲女星金喜愛主演的JTBC熱播劇《夫妻的世界》，涉不倫戀題材兼有大膽床戲，首6集被列作「19禁」（只准19歲以上人士觀看），原本由第7集回復15歲人士可觀看的級別，但卻因暴力鏡頭捱轟後，電視台宣布由第9至16集結局再次回復「19禁」級別。

昨晚第9集中，金喜愛與同一家醫院任職精神科醫生的金允基（李茂生飾）到餐廳撐枱腳期間，剛巧前夫朴海俊與韓素希前來約會，韓素希察覺朴海俊很在意前妻與其他男人約會，令她大感不快，之後韓素希發現朴海俊在辦公室偷藏了另一部手機，入面全是金喜愛的偷拍照，疑對前妻仍有所留戀，令她想起之前金喜愛跟自己說，朴海俊派人跟蹤她一事，又指韓素希根本不了解朴海俊的真正為人。

至於金允基除了為金喜愛與前夫的兒子進行心理咨詢長達半年，亦對金喜愛很照顧，且甚有好感，但最令觀眾感意外，是第9集尾聲稱，金允基與韓素希的副會長父親見面，原來他是受副會長的安排，到醫院接近金喜愛，並監視她與前夫朴海俊的關係，而金允基向副會長表示金喜愛與朴海俊雙方仍有感情，未能完全斷絕關係。

昨晚第9集收視由上集20%再升至20.5%，繼續穩守同時段收視冠軍，亦創下啟播以來的新高。