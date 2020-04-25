最長4日冇瞓！羅志祥自揭神級時間管理玄機

台灣舞王羅志祥（小豬）同前度周揚青擘面收場，更被對方大爆渣男行為，當中嘅一句「我每天和你半夜三四點才講晚安，難道你為了約炮都不睡覺的嗎？」更引起網民熱論，封小豬做「時間管理達人」，更翻出佢曾經講過連續三、四日冇瞓嘅片段！

2018年時，小豬受訪被問到「最長一次工作起來，大概多久沒睡覺」，佢立即講「這個不能把所有的罪都怪到工作上，有時候回到房間自己不睡也不能怪工作，如果是這樣連續bangbangbang的話，最多三、四天吧」！又透露自己係個工作狂，太得閒反而易病，「必須在工作崗位上不斷地衝」！當時更自豪表示體力非常好，做完健康檢查，佢直豎拇指形容報告結果：「精彩」！

另外仲有網民搵出佢當年上大陸節目《魯豫有約》訪問片段，小豬好驕傲話：「我的睡眠品質可好了，有些人他睡了整整7小時都是淺眠，我還可以跟你比，睡覺3小時我就可以熟睡，起來後還能精神飽滿地做事，這個就天生的。」講到愛情話題時，佢向觀眾介紹自己嘅臥蠶，好幽默咁話：「我平時眼袋很重，幾乎不會出現臥蠶，但只要有漂亮女生出現，臥蠶就會特別明顯！」又強調：「如果遇到很漂亮的女生，我會直接去追求，因為我相信一見鍾情。」

網民睇到佢呢啲片段時，都不禁話「bangbangbang應該就是指啪啪啪吧」、「的確不能怪工作，因為都花在運動上了」、「表面上是演員，背地裏是運動員」、「他告訴了我熬夜不會猝死」、「現在相信了，確實很精彩」！