【金像經典由我選】百星齊Vote最強影帝！

「金像經典，由我嚟選！」100位藝人已投下他們的神聖一票，選出經典之最！影帝候選人有《英雄本色》的周潤發、《阿飛正傳》張國榮、《春光乍洩》梁朝偉、《証人》張家輝以及《寒戰》梁家輝，一齊睇睇藝人們投咗邊位影帝中影帝！

周潤發於《英雄本色》的Mark哥長褸造型，當年掀起了一番熱潮，當中Mark哥的對白「我發誓，以後再唔會畀人家攞槍指住我個頭！」更成為經典。森美投下周潤發一票，他大讚在發哥身上搵到「男人英雄味」，好多場戲都「無得頂」：「每一幕都係Textbook一樣，話番畀大家聽影帝應有嘅演技，犀利！」

至於《阿飛正傳》的張國榮（哥哥），戲中每一個眼神與動作，都把「阿飛」這個角色演繹得淋漓盡致，藝人滕麗名指自己完完全全被對方「迷暈」：「我一定揀張國榮，因為佢嘅眼神，一舉手、一投足簡直迷死我！」

而《春光乍洩》的梁朝偉，與張國榮在戲中的「同志情」，相當具話題性，偉仔的演技更被讚再上一層樓，視帝陳豪同譚俊彥都投了梁朝偉，譚俊彥說：「係一部令我好深刻嘅電影，一個人點樣去投入角色，點樣去同戲入面主角談戀愛呢，真係只有影帝先做到，所以梁朝偉永遠係最勁嘅影帝！」

張家輝2008年憑林超賢執導電影《証人》，一口氣連奪七個最佳男主角獎，贏得「張七帝」之美譽，風頭一時無兩！而朱晨麗投他的原因「最特別」：「我同佢好有淵源，除咗同月同日生日，我仲曾經同佢太太關詠荷合作拍劇，劇中做佢媽媽添！」

由電影《垂簾聽政》開始，到近年的《寒戰》，梁家輝的演技都備受推崇，鄧月平真言被前輩的氣場懾住：「梁家輝喺《寒戰》入面嘅演出好有張力，氣場好大，我好佩服啲氣場大嘅演員，所以我心目中影帝中嘅影帝係梁家輝。」

究竟百星心中影帝中影帝係邊個？5月1日就會公布結果！