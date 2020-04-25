Kylie Jenner姐夫Kanye West列入十億富豪

美國真人騷家族Kardashian的22歲成員Kylie Jenner連續兩年被財經雜誌《福布斯》選為最年輕白手興家十億美元富豪，不過她的同母異父姐姐Kim Kardashian的饒舌天王老公Kanye West上月卻未被《福布斯》列入十億富豪榜，令他非常不滿。Kanye向雜誌交出財務文件上訴，結果周五獲「翻案」，不過他仍然批評《福布斯》大大低估他的身家！

《福布斯》指收到Kanye公司Kanye, Inc.的財務文件後重新計算，得出Kanye身家高達12.6億美元（約98.28億港元）的結論，其中包括1,700萬美元（約1億3,260萬港元）現金、3,500萬美元（約2億7,300萬港元）股票、8,100萬美元（約6億3,180萬港元）房產與裝修、以及2,100萬美元（約1億6,380萬港元）土地資產。

Kanye與國際運動品牌合作推出的波鞋，營業額高達13億美元（約101.4億港元），單是上年已經為Kanye帶來1.4億美元（10.92億港元）收入。

不過Kanye周四晚向《福布斯》編輯傳短訊，批評他們仍然報細數，自稱擁有33億美元（約257.4億港元），表示：「《福布斯》入面冇人識計數。」Kanye雖然承認自己不是「計數專家」，但指《福布斯》上年8月的富豪榜沒有放他在內，是對他「不敬」，以及「故意忽視他」。