被寸拎唔到分手費　周揚青暗示仲有嘢揸手

台灣舞王羅志祥被前女友周揚青踢爆長期偷食愛玩「多人運動」，形象插水式下滑，再被爆情慾知訊主動出錢撩索女歐遊，真係睇到大家成地花生。估唔到今日再有新進展，唔少網友攻陷周揚青小號，雖然大部分網友都戥佢唔抵浪漫9年青春，不過今日竟有多口網留言寸佢傾唔掂分手費，所以要「毀掉羅志祥」！

擁烈女性格嘅周揚青，喺小號公開回應網民「指控」：「你知道為甚麼我這麼有底氣嗎？因為一我不要錢、二我沒所謂我以後的名，我甚麼都不怕甚麼都不好才敢這樣，別拿你齷齪的思想去揣測別人，不是所有人都像你那麼功利！」

之後又有網友寸佢得不到就要將對方毀掉，點知就辣㷫周揚青，佢親回：「我如果想要毀掉他，絕不是只到今天這一步！」早前就有傳佢擁有小豬唔見得光嘅相同片，依家又似暗示自己仲有嘢揸手！之後佢喪插小豬人品：「他如果只是單純的劈腿分手，我都絕不會寫這篇文章，我說最後一遍 ，我會以這樣的方式，是因為他行為品質敗壞、道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受傷！」

周揚青續指：「如果他追我的時候，我去網上查他的事情能看到他這些行為，我絕不會和他在一起，但可惜那時候沒有一個被傷害過的女生站出來過...所以我現在要做那個人！」透露自己選擇「毀滅式」揭小豬底牌嘅原因。