荷里活陰謀論：死人替身、蜥蜴人同長生不老

Avril被指已死，依家係替身！奇洛被指為長生不老嘅奇人！

陰謀論歷久不衰，反映大眾對體制同權威嘅質疑。荷里活亦有唔少陰謀論，有啲可以話幾好笑，有啲就令人心寒！

【保羅麥卡尼同Avril Lavigne係替身？】

英國樂隊披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）今年已經77歲，不過陰謀論就話佢喺1966年事業如日中天時，已經喺車禍死咗，唱片公司為咗繼續賺錢，搵咗個曾經贏過保羅似樣比賽嘅冠軍，相傳叫William Campbell，去代替保羅去欺騙大眾。

而披頭四其他成員因為好有罪疚感，就喺歌曲同唱片設計度放好多線索，去暗示保羅已死，例如喺1969年大碟《Abbey Road》封面，四個成員好似葬儀咁列隊，當中只有保羅係赤腳。喺歌曲《Strawberry Fields Forever》入面，結尾隱約聽到約翰連儂（John Lennon）講「I buried Paul」（我埋葬咗保羅），不過約翰當年澄清過自己係講「cranberry sauce」（紅莓醬）。歌曲《I'm So Tired》入面，結尾約翰含糊不清咁講嘢，如果倒帶播放，會聽到近似「Paul is dead，man！Miss him，miss him」（保羅死咗啦，好掛住佢，好掛住佢）嘅句子，認真得人驚！

而加拿大女歌手Avril Lavigne情況好似，佢今年就35歲，但相傳佢喺2003年已經死咗！陰謀論講少年出道嘅佢，因為承受唔到成名壓力，唱片公司就安排一個叫Melissa Vandella嘅替身畀佢，代替佢宣傳，當Avril喺2003年受唔住自殺後，Melissa就正式取代咗Avril。Fans認為兩人分別除咗係個樣之外，Avril係搖滾男仔頭，成日着褲，但Melissa就好似普通女偶像咁着裙同扮靚，形象大相徑庭。Avril生前拍宣傳照時，亦曾經寫過Melissa喺隻手上面。

【Justin Bieber係蜥蜴人？】

陰謀論者相信地球有好多外星人，其中有種似蜥蜴嘅種族，可以變形偽裝做人類，秘密控制人類社會。政商界好多有勢力人士，都被陰謀論者認為係蜥蜴人，而加拿大天王Justin Bieber，亦無啦啦被捲入！有網站曾經寫過好多粉絲目睹Justin有次外出，被粉絲見到佢周身鱗片，未變身完成，佢保鏢就威嚇叫人唔好影佢相。之後耐唔耐就會有人傳佢哋影到Justin係蜥蜴人嘅影片證據，不過好多都係用電腦改出嚟。

【奇洛李維斯長生不老？】

美國混血男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）被喻為荷里活男神，除咗出名係好好先生，今年55歲仲係保養得好好，被fans傳佢係長生不老嘅真正男神！

有心fans搵到歷史人物嘅畫像，同奇洛非常似樣。首先有意大利畫家Parmigianino嘅1530年左右嘅自畫像，五官輪廓都好似。然後去到1875年，法國男星Paul Mounet個畫像又係似到奇洛十足十，兩個仲係同一職業添。

奇洛喺訪問時，被問到點解做咁多善事同送嘢畀電影工作團隊，講過：「金錢係我所最唔關注嘅嘢。我所賺嘅錢已經夠我生活幾個世紀。」有啲fans相信佢話「活幾個世紀」唔係比喻，而係無意中透露自己係不死人嘅秘密！